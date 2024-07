Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a pierdut apelul in procesul cu First Bank, aceasta fiind prima decizie definitiva din cele 19 dosare care vizeaza amenzile acordate bancilor pentru ca ar fi inselat clientii prin calcularea ratelor in anuitati. Pe fond a mai venit o decizie…

- Compania de stat Transelectrica S.A. a anunțat miercuri ca a pierdut un litigiu cu un fost director caruia va trebui sa ii plateasca peste 930.000 de lei. Comunicatul companiei: ”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. informeaza publicul investitor asupra faptului…

- UPDATE: Legea privind stabilirea salariilor minime europene a fost aprobata de Guvern, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. ”Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din…

- In timpul competitiilor majore de fotbal, violenta in familie creste, potrivit unor studii.Si cum maine se da startul Campionatului European, la care ia parte si echipa Romaniei, o asociatie imparte femeilor butoane de panica. Sunt dispozitive care transmit persoanelor alese de potentialele victime…

- Un primar din Gorj in centrul unui scandal dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține AUR. The post Un primar din Gorj in centrul unui scandal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Compania de stat Transelectrica a anunțat, joi, investitorii, ca a pierdut un nou litigiu la Centrul de Arbitraj de la Viena. Cei care au caștigat sunt Corneliu Marcu și Andreea Miu, foști membri ai Directoratului companiei, revocați printr-o decizie a Consiliului de Supraveghere din iunie 2021. Transelectrica…

- Zeci de tornade au lovit vineri statele Nebraska și Iowa din centrul SUA, lasand in urma cel puțin trei raniți și pagube importante, relateaza CNN și AFP, citate de Agerpres. Serviciul Național de Meteorologie a primit peste 60 de rapoarte referitoare la tornade in cel puțin cinci state, pana vineri…