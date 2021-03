Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica investeste 42 de milioane de euro in retehnologizarea a doua statii esentiale pentru inchiderea Inelului de 400 kV in zona de vest, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. In anul 2020, nivelul de completare a Inelului a ajuns la 70% Proiectul…

- Au trecut cateva luni de la lansarea noului iPhone 12 al Apple. Au fost marcate de intarzieri datorate pandemiei, in special in cazul modelelor „Mini” și „Pro Max”. Cu toate acestea, primele sale saptamani de vanzare ar putea fi mai mult decat suficiente pentru a analiza tendința acestor dispozitive…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA va investi 22,1 milioane de lei, din fonduri bugetare, pentru lucrari de reparatii la trei poduri si podete situate pe raza judetelor Sibiu si Harghita, respectiv reparatii la platforma statiei Sibiu, prin inlocuirea aparatelor de cale si prelungirea tunelului…

- Lime revine la origini și anunța ca va investi 50 de milioane de dolari in divizia sa de biciclete electrice, dorind sa dubleze numarul de orașe in care acestea pot fi gasite, dar și sa introduca un nou model de bicicleta electrica. Compania americana se numea inițial LimeBike, și se ocupa cu inchirierea…

- Grupul GRAMPET, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si Europa Centrala și de Sud-Est, anunța achiziționarea terenului de 28 de hectare pe care se afla fabrica Debrecen Vagongyar din Ungaria, cu prețul de 6,5 milioane de euro. Aceasta investiție face parte din planul…

- Muzeul Astra din Sibiu a anuntat vineri ca incepe lucrarile pentru renovarea Casei Artelor, investitie totala de 2,5 milioane euro care va include renovarea completa a unei case de patrimoniu din Piata Mica a Sibiului si transformarea ei in spatiu pentru organizarea de ateliere de mestesugarit, o…

- OMV va investi 40 de milioane de euro pentru extinderea si modernizarea instalatiei de cracare si sectorului petrochimic de la rafinaria sa Burghausen din Germania, a anuntat miercuri grupul energetic austriac, intr-un comunicat de presa. Masurile sunt menite sa majoreze capacitatea de productie…

- Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare, INVESTEȘTE 15-20 milioane de euro pentru dezvoltarea capacitatii de productie si atingerea bornei de peste 100.000 tone carne anual. Transavia, cel mai mare producator de carne de pui de pe plan local, controlat de familia Popa din judetul Alba,…