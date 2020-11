Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Brașov, Adrian Veștea, il compatimește pe primarul Allen Coliban, implicat intr-un scandal izbucnit la București, dupa ce doi profesori universitari au dezvaluit ca edilul nu a terminat Facultatea de Automatica și Calculatoare, ci a fost exmatriculat. „In…

- Primarul orașului Brașov a transmis un mesaj public prin care iși ofera scuze pentru ceea ce el considera a fi o greșeala din CV și o greșeala din trecut. Allen Coliban a fost acuzat ca a mințit deoarece a trecut in CV, la capitolul studii, Facultatea de Automatica și Calculatoare din București.Primarul…

- Primarul Allen Coliban (USR) se afunda tot mai mult in minciuni. Ieri, la B1TV , a venit cu cateva scuze care sa explice faptul ca a greșit ca a scris ca a terminat Facultatea de Automatica și Calculatoare din București, ca de fapt adevarul este ca nu a absolvit toți anii și ca a fost exmatriculat „administrativ”.…

- Noul primar al Brasovului, Allen Coliban, a fost acuzat ieri de fals in declarațiile din CV, dupa cum am relatat in articolul nostru din gds . Astazi, el a venit cu noi precizari și a facut public motivul pentru care nu a terminat facultatea, scrie hotnews . Coliban susține ca exmatricularea sa de la…

- Primarul Brasovului, Allen Coliban, spune ca exmatricularea sa de la Facultatea de Automatica si Calculatoare s-a produs ca urmare a faptului ca nu si-a dat licenta și ar fi trebuit sa exhivaleze doua laboratoare, în contextul în care se hotarâse sa se mute la Brasov, pentru a o îngriji…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, este acuzat ca a mintit atunci cand a trecut in CV faptul ca este absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare din Bucuresti. Prodecanul facultatii spune ca edilul nu doar ca nu a absolvit facultatea, ci a fost si exmatriculat, potrivit adevarul.ro.…

