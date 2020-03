Operatorul de Transport si Sistem al energiei electrice CNTEE "Transelectrica" S.A. pune in aplicare planul de actiuni privind continuitatea activitatii si operatiunilor necesare asigurarii functionarii in conditii de siguranta a Sistemului Electroenergetic National (SEN), in contextul epidemiologic generat de raspandirea COVID-19, a anuntat, miercuri, Transelectrica.



