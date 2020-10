Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 12 octombrie 2020, creante in valoare totala de 47,7 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii, potrivit unui document postat pe site-ul companiei.Cea mai mare suma, respectiv 26,9 milioane de lei, reprezinta sume de recuperat…

- Procedura de constatare amiabila a accidentelor minore a intrat in vigoare aproximativ acum un an. Aceasta poate fi aplicata pentru accidentele in care au fost implicate doar doua autovehicule și in urma carora au rezultat doar daune materiale nesemnificative, prejudiciul nefiind mai mare de 10.000…

- Luni a fost inregitrat primul deces la o persoana infectata cu COVID-19 in Victoria. Victima epidemiei a fost un barbat de 47 de ani, care avea mai multe probleme medicale și care se afla in izolare la domiciliu alaturi de soția sa, care fusesedepistata ca fiind infectata cu coronavirus. Femeia a fost…

- Transelectrica avea de recuperat, la data de 21 septembrie 2020, creante in valoare totala de 47,5 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii, potrivit unui document postat pe site-ul companiei. Cea mai mare suma, respectiv 26,9 milioane de lei, reprezinta sume de recuperat de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, dar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 802,28 milioane de lei (peste 165 de milioane de euro).Volumul tranzactiilor a fost sustinut de oferta publica a Fondului Proprietatea, prin care acesta a vandut actiuni ale SNP Petrom in valoare…

- Compania GSP Power, deținuta de omul de afaceri Gabriel Comanescu, va construi pe societatea de stat Romgaz o centrala electrica de 150 MW la Halanga, langa fosta unitate de producere a apei grele, care a dat faliment in 2016. Se reinventeaza, astfel, o zona industriala moarta, iar municipiul Drobeta…

- Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o actiune de control la transportatorul national de energie electrica Transelectrica si la Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart, o filiala a Transelectrica, control ce a vizat perioada 1 ianuare 2016 – 31…

- Insa lovitura de gratie a venit din partea celebrei OUG 114/2018, pregatita de Liviu Dragnea si Darius Valcov: Transelectrica a fost nevoita sa se imprumute, inclusiv pentru a plati taxa ANRE. In 2019, Transelectrica isi programase investitii in elemente de retea din surse proprii in suma de 252 de…