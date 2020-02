Stiri pe aceeasi tema

- Grupul City Grill a incheiat anul 2019 cu o crestere de 13% a cifrei de afaceri fata de anul anterior, pana la 187 milioane de lei, fata de 165 milioane in 2018, a anuntat luni grupul, care pregateste investiti de 4 milioane euro in acest an.

- Vodafone Romania raporteaza venituri in crestere cu 2%, la 31 decembrie 2019. Baza de clienti a ajuns la 11 milioane Veniturile totale ale Vodafone Romania au crescut cu 2%, in trimestrul incheiat la 31 decembrie 2019, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp numarul clientilor a ajuns…

- Piata de sanatate emotionala a ajuns la 120 de milioane de euro, la nivelul anului 2019 si este pe un trend crescator, conform estimarilor Clinicii Oana Nicolau , clinica de psihologie si psihoterapie, care include peste 60 de specialisti cu...

- Complexul Energetic Oltenia a trecut cu bine de jumatate din sezonul in care era solicitat sa asigure rezerve de carbune la un anumit nivel. Potrivit unei hotarari de guvern cu privire la rezervele obligatorii de combustibil pe perioada de iarna la producatorii de energie, CEO trebuie sa dețina in depozite…

- Frații Cristescu de la Timișoara se pregatesc sa deschida anul acesta, la Timișoara și București, șase centre comerciale investiția fiind de circa 20 de milioane de euro. Marius Cristescu a declarat pentru Profit.ro ca are deja gasiți chiriași, printre care Auchan, Pepco și Jysk, dar mai sunt suprafețe…

- Imagine din Cracovia, Polonia Polonia va intra din 2019 in randul celor mai importante destinatii turistice europene si mondiale dupa ce presedintele Organizatiei pentru Turism, Robert Andrzjejczyk, a confirmat agentiei nationale de presa P.A.P. ca se va depasi pragul de 20 milioane turisti straini…

- Patria Bank a raportat un profit net de 5,8 milioane de lei in primele noua luni ale acestui an, dupa ce, in trimestrul 3, rezultatul net a fost de 3 milioane de lei, potrivit datelor transmise vineri seara de banca. "Rezultatele trimestrului trei din 2019 - profit operational de 12 milioane de lei…