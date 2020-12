Stiri pe aceeasi tema

- Linia Electrica Aeriana 400 kV Oradea Sud - Nadab, o investitie de patru milioane de lei, a fost pusa miercuri in functiune, facand astfel posibila intrarea in exploatare comerciala a intregului tronson de 400 kV Oradea Sud - Nadab - Bekescsaba (Ungaria), informeaza Transelectrica. Practic, realizarea…

- Ștefan Birtalan, unul dintre cei mai mari jucatori de handbal din Romania, e dezamagit de promisiunile neonorate de zeci de ani ale politicienilor de la putere. Vezi AICI toata emisiunea. Marele campion mondial la handbal i-a aratat cu degetul pe cei care de 30 de ani promit multe, dar nu realizeaza…

- Lucrarile de modernizare a drumului județean Barsa-Sebiș-Moneasa – limita jud. Bihor au ajuns in Ranușa, anunța intr-un comunicat Consiliul Județean Arad. „A fost modernizat podețul...

- Cele trei stații de comprimare gaze naturale din cadrul proiectului BRUA, faza I, au fost finalizate și recepționate, iar lucrarile la gazoductul propriu-zis, cu o lungime de 497 km, s-au incheiat cu cateva zile in urma, a anunțat joi Lucian Rusu, Secretar de Stat la Secretariatul General al Guvernului,…

- Lucrarile la tronsonul Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Oradea Sud - Nadab, parte din LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba, continua, in aceasta perioada, cu investitia de peste 4 milioane de lei ce vizeaza asamblarea si ridicarea a 15 stalpi, informeaza Transelectrica, potrivit Agerpres.Proiectul…

- ”Angajamentul pentru investitiile in infrastructura energetica de transport asumat de catre conducerea Transelectrica este ferm si se incadreaza in traiectoria planificata. In acest sens, presedintele directoratului, Catalin Nitu, alaturi de membrii directoratului, Andreea Miu si Bogdan Marcu, au verificat…

- Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a prelungit mandatele membrilor directoratului cu doua luni, anunța o informare trimisa bursei de catre companie, anunța MEDIAFAX.Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a prelungit mandatele membrilor Directoratului pentru actualii membri provizorii,…

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a inaugurat, astazi, lucrarile de reabilitare și modernizare a Gradiniței cu Program Normal din acest oraș. Investiția a fost realizata printr-un proiect finanțat cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala, la care se adauga fondurile alocate…