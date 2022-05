Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a marcat astazi, 31 mai 2022, in cadrul unei ceremonii de inaugurare, finalizarea procesului de retehnologizare a Statiei Electrice de Transformare 220/110 kV Hasdat (judetul Hunedoara), o investitie de peste 60 de milioane de…

- Aproape intreaga țara se afla sub avertizare de vreme rea, iar meteorologii au extins, duminica, avertizarea de cod portocaliu pentru mai multe județe, printre care și București. In continuare este in vigoare și un cod galben ded vreme rea, valabil pana luni. Zonele care se afla sub cod portocaliu s-au…

- Tot luna aceasta se vor relua și lucrarile de amenajare a bike-park-ului din Postavarul, amenajat de Primarie. Primul traseu va fi finalizat in acest an. Avand in vedere condițiile meteo, dar și solicitarile primite din partea bicicliștilor, operatorul de transport RATBV a reluat, de astazi, transportul…

- Catedrala arhiepiscopala romano-catolica, ridicata in urma cu 1000 de ani, este cea mai veche catedrala din Transilvania care continua sa funcționeze și cea mai veche cladire din Alba Iulia si din judetul Alba. Este, totodata, de secole, cea mai inalta cladire din Alba Iulia, dar și din județul Alba.…

- Clubul Dinamo a dezvaluit data cand stadionul din Ștefan Cel mare va fi predat Companiei Naționale pentru Investiții pentru a fi reconstruit de la zero. Dinamo va anunța de ziua clubului, pe 14 mai, ca stadionul din ”Ștefan cel Mare” va fi preluat de catre Compania Naționala de Investiții (CNI), potrivit…

- Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunța schimbarea, din 24 aprilie 2022, a componenței Directoratului, ca urmare a incetarii prin ajungere la termen a mandatelor. Astfel, Consiliului de Supraveghere al Transelectrica a decis prelungirea cu doua luni incepand cu data…

- Descendent al unei familii nobiliare romanesti, Iancu de Hunedoara isi incepe cariera militara in serviciul despotului sarb Stefan Lazarevici, colaborand apoi cu Filippo Scolari, condotier italian intrat in slujba regelui Ungariei.