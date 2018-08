Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica a dat in judecata Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), pentru scaderea tarifului de transport, fapt ce va provoca societatii prejudicii in valoare de 138,4 milioane de lei, se arata intr-un raport publicat joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei printr-un comunicat remis joi agenției Agerpres.

- "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale…

- ANCOM a aprobat, in 29 iunie, cererea RCS&RDS de a aplica clienților anumite suprataxe, in plus fața de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming in Spațiul Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori București, scrie…

- Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a incheiat un contract in valoare de 31,5 milioane lei, fara TVA, cu OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pentru transportul titeiului timp de un an de zile, potrivit unui…

- Autoritatea Naționala de Reglementare a Energiei vine cu potențiale vești bune pentru români.Curentul electric pentru populatie s-ar putea ieftini de la 1 iulie cu 3,5 la suta fața de actualele prețuri, conform Realitatea TV.ANRE a aprobat preturile maxime pentru serviciul…