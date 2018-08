Stiri pe aceeasi tema

- Transelectrica a dat in judecata Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru diminuarea tarifului reglementat de transport al energiei electrice printr-un ordin din 2014, ceea ce ar fi adus prejudicii de 138 de milioane de lei transportatorului de electricitate, potrivit…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 11 iulie 2018, Consiliul de Supraveghere a decis urmatoarele: prelungirea cu o durata de 2 luni, pana la data de 16 septembrie 2018, a mandatelor urmatorilor membrilor…

- ANCOM a aprobat, in 29 iunie, cererea RCS&RDS de a aplica clienților anumite suprataxe, in plus fața de tarifele naționale, pentru serviciile de roaming in Spațiul Economic European (SEE) pentru o noua durata de 12 luni, arata un raport publicat luni pe site-ul Bursei de Valori București, scrie…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 08 iunie 2018, prin Decizia nr. 56, membrii Consiliului de Supraveghere au numit in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pe Gheorghe OLTEANU.Potrivit…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu prevederile Contractului de Mandat nr. C69 16.03.2018 si cu cele inscrise in comunicarea inregistrata la nivelul Companiei sub nr. 21522 18.05.2018, Georgetandash;Corina…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informeaza ca in data de 18 mai 2018 ANRE a emis procesul verbal de constatare si sanctionare nr. 38370 prin care a amendat Transelectrica pentru neindeplinirea obligatiilor legale respectiv cele decurgand din licenta nr. 161…