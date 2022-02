Veniturile totale urcat in 2021 cu 12%, la 1,345 miliarde lei. Investitiile realizate de companie in 2021 s-au ridicat la 466 milioane lei. “Veniturile totale operationale realizate in intervalul ianuarie-decembrie 2021 au inregistrat o crestere in procent de 58% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior (3,746 miliarde lei in anul 2021 fata de 2,367 miliarde lei in anul 2020), determinata in principal de cresterea cantitatii de energie electrica livrata consumatorilor, de majorarea tarifului mediu de transport si de cresterea veniturilor realizate pe piata de echilibrare “, arata datele…