Transelectrica: 70% din energia electrica produsa astazi in Romania provine din surse regenerabile

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in ianuarie 2018, o cantitate de titei de 722.000 tone echivalent petrol (tep), cu 7.900 tep (1,1%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 284.600…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…