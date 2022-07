Transavia, semifinalistă a programului Made in Romania Selectata din 350 de companii, ca urmare a voturilor membrilor Comitetului de Nominalizare, TRANSAVIA a fost desemnata una dintre semifinalistele programului antreprenorial MADE IN ROMANIA . O inițiativa a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) , ajunsa la cea de a 5-a ediție, competiția celebreaza afacerile care prin eforturile și investițiile continue in dezvoltare au devenit adevarate motoare ale economiei romanești. Facand mereu lucrurile așa cum trebuie, TRANSAVIA este singurul producator din Romania care produce, crește, proceseaza și distribuie singur toți puii. Opereaza sustenabil, 100% integrat,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

