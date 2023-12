Transapuseana, cel mai scump drum județean din România Primii 43 km din cei 78 km din drumul județean 107I din judetul Alba, care traverseaza Muntii Apuseni, vor fi receptionați pe 15 decembrie. Modernizarea cu fonduri UE a DJ 107I este cea mai mare investitie pe un drum judetean din Romania și totalizeaza 73 de milioane de euro. Primul tronson din DJ 107I este aproape finalizat. Denumit initial Transalpina de Apuseni, DJ 107I va purta numele de Transapuseana, iar autoritatile judetene din Alba fac demersuri pentru ca denumirea sa devina marca protejata. Modernizarea DJ 107I este cea mai mare investitie pe un drum judetean din Romania, cu o valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

