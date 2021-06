Transalpina se redeschide oficial de marți Cel mai inalt drum din Romania se redeschide de saptamana aceasta. Traficul rutier se reia de marți, cu o jumatate de luna mai devreme decat era stabilit inițial. Șoseaua a fost inchisa din toamna anului trecut. Astfel, pe tronsonul Ranca – Obarșia-Lotrului nu s-a mai putut circula. In ultimele trei saptamani, s-a acționat cu utilaje de deszapezire pentru curațarea carosabilului. Au fost reparate elementele de siguranța și montate indicatoarele rutiere. Acestea au fost scoase in perioada de iarna pentru a nu fi distruse sub greutatea zapezii. Transalpina este printre cele mai vizitate drumuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

