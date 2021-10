Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca Transalpina a fost inchisa temporar intre Ranca și Obarșia Lotrului din cauza vremii nefavorabile. Cea mai inalta sosea din Romania este inchisa, asadar, circulatiei rutiere. Potrivit CNAIR, decizia a fost luata din cauza poleiului pentru protecția participanților la trafic. Astfel, CNAIR și Poliția Rutiera au […] The post Transalpina, inchisa temporar! Iata pe ce ruta! first appeared on Ziarul National .