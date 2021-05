Transalpina e ciuruită de gropi în zona stațiunii montane Rânca Gropi uriase pe Transalpina. Soseaua este realmente ciuruita iar soferii nici nu le mai pot ocoli. Un cosmar pentru investitorii din zona care se tem ca daca problema nu va fi rezolvata pana la redeschiderea oficiala a drumului, turistii vor fi descurajați si vor ocoli zona. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

