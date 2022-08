Consiliul Județean Alba va rezilia contractul de circa 20 de milioane de euro privind modernizarea Transalpinei de Apuseni și pentru lotul II, al drumului in lungime de aproape 80 de kilometri. In urma cu aproape patru luni, o decizie similara a fost luata in legatura cu contractul pentru lotul 1. Motivul rezilierii pe lotul 2 […] The post Transalpina de Apuseni ramane fara constructor. Consiliul Județean Alba reziliaza și contractul pentru lotul II first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud .