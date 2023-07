Transalpina atrage turiștii din toată lumea Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania, atrage anual turiștii ca un magnet. Numeroși straini vin sa exploreze aceasta ruta unica, de care se declara impresionați și a carei frumusețe o redau in fotografiile postate pe rețelele de socializare. Transalpina strabate patru județe, traverseaza Munții Parang de la sud la nord, cu o lungime totala de 138 de kilometri. Fiind un drum montan, este inchis pe perioada iernii, insa programul sau de funcționare nu este fix, potrivit gandul.ro. „Frumos drum. Dificil, foarte dificil”, a declarat un turist bulgar, potrivit Observator News, preluat de gandul.ro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

