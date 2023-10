„Transalpina arădeană”, un traseu spectaculos aproape necunoscut turiștilor. Ce obiective pot fi vizitate în zonă (foto) Este anotimpul in care munții, cu padurile inveșmantate cu toate nuanțele de culori aramii, argintii și aurii ale toamnei, care se amesteca cu verdele palcurilor de pini și ienuperi, se dezvaluie privirilor in toata splendoarea lor și o plimbare prin natura este o adevarata incantare. „Transalpina aradeana”, un traseu aproape necunoscut Un astfel de peisaj […] Articolul „Transalpina aradeana”, un traseu spectaculos aproape necunoscut turiștilor. Ce obiective pot fi vizitate in zona (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

