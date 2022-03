Stiri pe aceeasi tema

- Europenii se lupta cu prețuri din ce in ce mai mari. Pe fondul razboiului din Ucraina, in unele țari, se inregistreaza perturbari in aprovizionarea cu alimente, iar prețul carburanților crește continuu. Ucraina este principalul furnizor de cereale din Spania, iar producatorii și supermarketurile se…

- In legatura cu situația tensionata din regiune, in ultimele zile, apar tot mai multe informații despre posibilele stopari de aprovizionare cu produse alimentare, inclusiv uleiul de floarea-soarelui. In acest sens, grupul de companii TRANS OIL, care administreaza cele trei mari fabrici de producere a…

- În 2019 deservirea datoriei publice costa bugetul 4 miliarde de lei. În 2021 costurile pentru deservirea datoriei publice a crescut pâna la 6,1 miliarde de lei, iar în 2022 estimativ va crește pâna la 8,3 miliarde de lei, dintre care aproape 3 miliarde de lei va fi…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a emis, la inceputul acestui an, autorizația de urgența pentru utilizare temporara a produselor: CRUISER 350 FS, NUPRID AL 600 FS SI PONCHO 600 FS pentru tratamentul semințelor ce vor fi utilizate in campania de primavara 2022. Urmare a demersurilor susținute…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a avut marți mai multe discuții cu ambasadorii Republicii Moldova și ai Serbiei pentru proiecte de interes comun ce vor viza construcția de drumuri și poduri. Constructia podului rutier de la Ungheni si consolidarea podului rutier Galati – Giurgiulesti reprezinta…

- Miercuri, 19 ianuarie, s-a stins din viața poetul, traducatorul și redactorul de carte Ion Vieru. Anunțul a fost facut de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Ion Vieru s-a nascut pe 7 decembrie 1941 in satul Pelinia, județul Balți.

- Președintele Maia Sandu spune ca autoritațile urmaresc cu ingrijorare acțiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Șeful statului spune ca izbucnirea unui conflict miliar va afecta, inevitabil, Republica Moldova, transmite NOI.md cu referire la Știri. Totuși, președintele Sandu și-a exprimat speranța…