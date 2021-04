Stiri pe aceeasi tema

- In vederea optimizarii cererii de transport, programul de transport pentru traseele 2,8, 10,15,24 și zona 120, se va modifica incepand cu data de 08.04.2021, dupa cum urmeaza: Traseul 2 Luni-Vineri : • Plecari din Sapoca -Strada Rotunda : 05:15-05:45-06:15-06:45-07:00-07:30-08:00-08:15-08:45-09:15-09:45-10:45-11:15-11:45-12:00-12:15-13:00-13:15-13:30-13:45-14:00-14:15-14:30-15:00-15:15-15:30-16:00-16:15-16:30-16:45-17:00-17:15-17:30-18:00-18:15-18:30-18:45-19:00-19:15-20:00-…

- Trans Bus SA le aduce calatorilor la cunoștința ca, incepand cu data de 11 februarie 2021, traseul 2 va avea intinerariul Gara C.F.R – Sapoca și retur. Tot cu aceasta data se modifica programul de transport public dupa cum urmeaza. Traseul 2 Luni-Vineri : • Plecari din Sapoca-str. Rotunda: 05:15-05:30-05:45-06:00-06:15-06:30-06:45-07:00-07:15-07:30-07:45-08:00-08:15-08:45-09:15-09:45-10:15-10:45-11:15-11:30-11:45-12:00-12:15-12:30-12:45-13:00-13:15-13:30-13:45-14:00-14:15-14:30-14:45-15:00-15:15-15:30-15:45-16:00-16:15-16:30-16:45-17:00-17:15-17:30-17:45-18:00-18:15-18:30-18:45-19:00-19:15-20:00-20:30-…

- Odata cu reluarea cursurilor in unitatile de invatamant, S.C. Publitrans 2000 S.A. a marit numarul autobuzelor ce asigura acest serviciu. Astfel, capacitatea de transport a fost suplimentata cu 7 autobuze pe liniile 2, 2B, 13, 13B, 8, 19. Gradul de incarcare al autobuzelor este monitorizat permanent…

- A inceput licitația pentru cele mai profitabile trasee de transport in Alba. Consiliul Județean, demersuri pentru aprobarea unui nou program de transport calatori Procedura de delegare a gestiuniii serviciului public de transport județean de persoane prin intermediul curselor regulate pe raza județului,…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale de Meteorologie "in perioada 6 9 februarie, circulatia aerului, preponderent din sector sudic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sudul, centrul si sud…

- Stimati calatori, va aducem la cunostinta urmatorul program de transport pe care il vom executa in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni, incepand cu 01.02.2021: Avand in vedere Hotararea nr. 203/26.01.2021 a AGA ADI Buzau-Maracineni programul de transport…

- Societatea Trans Bus SA Buzau a anunțat noul program ce va fi valabil de luni, 1 februarie. Modificari sunt in special pe traseele rurale, unde, din cauza pierderilor, au fost eliminate mai multe curse. Vezi mai jos programul pe fiecare traseu in parte (de luni-vineri, dar și in weekend). Traseul 1…