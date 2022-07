Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din Angola au extras un diamant roz pur și rar, despre care se crede ca este cel mai mare diamant gasit in lume in ultimii 300 de ani, a anunțat astazi compania miniera australiana care exploateaza situl.

- Minerii din Angola au extras un rar diamant roz pur, considerat cel mai mare descoperit in lume in ultimii 300 de ani, a anuntat miercuri compania miniera australiana care exploateaza situl, citati de Agerpres. Diamantul de 170 de carate a fost denumit „Trandafirul din Lulo”, dupa numele minei din nord-estul…

