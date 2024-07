Trandafiri roz pentru Cibi și Brândușa AMINTIRI… Profesoara Brandușa Dobrița a revenit la Vaslui pentru trei ore, la singura biserica a Maicii Domnului, aflata in imediata vecinatate a blocului in care a locuit alaturi de profesorul Iancica Dobrița de la venirea in Vaslui in anul 1980, și care este totodata biserica ei de suflet. Colegi, vecini, elevi și mulți vasluieni i-au […] Articolul Trandafiri roz pentru Cibi și Brandușa apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

