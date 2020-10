Tramvaiele pentru Craiova, blocate de contestații. Ceea ce se anunța in vara ca sigur, și anume faptul ca noile tramvaie destinate transportului in comun din Craiova vor fi produse in Ucraina, nu mai este de actualitate. Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației , care se ocupa de licitația demarata inca din ianuarie 2019, s-a trezit cu un val de contestații dupa selectarea și, ulterior, desemnarea firmei caștigatoare. In cursa pentru obtinerea contractului de 170.000.000 de lei (fara TVA) privind furnizarea a 17 tramvaie cu lungimea de circa 25 metri pentru municipiul Craiova…