- Primarul Timișoarei a anunțat, vineri, ca municipalitatea pregatește deja primul concert dupa ieșirea din starea de alerta. Nicu Covaci (Phoenix), Cargo și Pro Musica vor concerta in Piața Libertații pentru maxim 500 de timișoreni, cat permite legea.

- Societatea de Transport Public Timisoara face pregatirile necesare in vederea asigurarii unui transport in comun in noile conditii, cu siguranta sporita pentru pasageri. Pe mijloacele de transport au fost lipite o serie de abtibilde care anunta calatorii cum sa se comporte, de asemenea, se anunta cum…

- Societatea de Transport Public Timișoara a decis sa ia masuri radicale, avand in vedere situația provocata de pandemia de coronavirus – cel puțin 30% dintre angajați vor fi trimiși in șomaj tehnic pe perioada situației de urgența. Decizia a fost luata, vineri, de consiliul de administrație al STPT,…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat noi modificari in programul mijloacelor de transport in comun, din cauza restricțiilor de circulație impuse de carantina totala in care se afla Romania. The post Transportul public din Timișoara se reduce și mai mult appeared first on Renasterea banateana…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca, incepand de astazi, angajații au inceput sa igienizeze și sa dezinfecteze toate cele peste 500 de stații in care opresc mijloacele de transport in comun. ”Igienizarea și dezinfectarea se fac cu detergent și dezinfectant in toate stațiile, pe peroanele…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca, incepand de astazi, 21 martie, activitatea tramvaiului turistic TramTur și a vaporașelor care circula in regim de promenada, sambata și duminica, este suspendata, pentru prevenirea și combaterea…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca a luat o noua masura cu scopul de a preveni raspandirea coronavirus. Astfel, reprezentanții instituției au informat ca, incepand cu data de 16 martie, „pentru siguranța calatorilor și șoferilor de pe liniile de autobuz și troleibuz ale Societații…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat, astazi, ca toate mijloacele de transport in comun sunt dotate cu dozatoare cu lichid dezinfectant, avand in vedere cazurile de coronavirus. Este vorba despre 390 de dozatoare care au fost imparțite in felul urmator: trei dozatoare in fiecare autobuz…