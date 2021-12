Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiele de pe liniile 1, 4, 8 și 9 vor circula deviat, in 30 și 31 decembrie 2021, acestea urmand sa aiba capat de linie in bucla de pe bulevardul Dambovița, din cauza lucrarilor de mentenanța la linia cale tramvai din intersecția dintre bulevardul Republicii, strada Garii și bulevardul General Ion…

- Circulația tramvaielor de pe mai multe linii va fi deviata, in zilele de 30 și 32 decembrie, ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanța la linia cale tramvai din intersecția dintre bulevardul Republicii, strada Garii și bulevardul General Ion Dragalina (in fața Garii de Nord Timișoara). Afectate…

- Din cauza unei deraieri in bucla de la Gara de Nord, circulatia tramvaielor in zona este afectata. In aceste conditii, toate tramvaiele care au capat de linie la Gara de Nord (1, 4, 8 și 9) intorc in bucla din bulevardul Dambovita. „Pana la remedierea situației, legatura intre Gara de Nord și bulevardul…

- Din cauza unei deraieri in bucla de la Gara de Nord, circulatia tramvaielor in zona este afectata. In aceste conditii, toate tramvaiele care au capat de linie la Gara de Nord (1, 4, 8 și 9) intorc in bucla din bulevardul Dambovita. „Pana la remedierea situației, legatura intre Gara de Nord și bulevardul…

- Din cauza unei deraieri in bucla de la Gara de Nord, circulatia tramvaielor in zona este afectata. In aceste conditii, toate tramvaiele care au capat de linie la Gara de Nord (1, 4, 8 și 9) intorc in bucla din bulevardul Dambovita. „Pana la remedierea situației, legatura intre Gara de Nord și bulevardul…

- Comunicat 14.12.2021 Marți, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 1,41. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori: LIEBLING 3,64 DUMBRAVA 3,31 Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile…

- STPT a anunțat ca mijloacele de transport in comun de pe liniile de tramvai 1, 2 și 4 vor circula deviat, in 13 și 14 noiembrie. Motivul il reprezinta lucrarile ce vor avea loc pe tronsonul strada Coriolan Brediceanu – bulevardul Republicii. Astfel, liniile 1 (de la Gara de Nord) și 2 (de la Dambovița)…

- Un medic de familie din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost arestat preventiv joi pentru 30 de zile pentru ca a vaccinat fictiv mai multe persoane, potrivit news.ro. Ancheta a inceput in urma cu cateva luni, atunci cand unul dintre cei care au primit un certificat de vaccinare fara sa se…