Tramvaiele noi destinate Craiovei, telenovelă fără sfârşit Tramvaiele noi destinate Craiovei devin o telenovela fara sfarsit. La mai bine de doi ani de cand a fost lansata licitatia pentru achizitia a 17 tramvaie destinate transportului public in comun din Craiova, procedura a intrat iarasi in impas. Tocmai cand se parea ca lucrurile au intrat pe fagasul normal odata cu aparitia ofertelor, patru la numar (e drept, la a treia strigare), si stabilirea firmei castigatoare, situatia s-a complicat. Atat de mult incat nu se mai stie cine a castigat licitatia. Craiova urma sa primeasca tramvaiele noi din Ucraina, de la firma Tatra-Yug, desemnata castigatoare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

