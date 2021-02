Tramvaie in centrul Satmarului. Alta lume … alte vremuri (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului, prin Sectorul social-filantropic și misionar, a desfașurat in 2020 mai multe proiecte sociale la nivelul Centrului Eparhial, protopopiatelor, parohiilor, manastirilor și asociațiilor in perioada starii de urgența, sub deviza „Catedralele ajuta…

- Imagini de o frumusețe inedita au fost surprinse joi (5 februarie) seara pe cerul municipiului Satu Mare. Norii parca a luat foc … Spectacolul inedit, oferit de natura, a fost imortalizat de mai mulți satmareni, iar fotografiile au fost postate pe Facebook. Un apus de Soare minunat care a venit sa imblanzeasca…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare a pregatit un proiect numit „APT – Alternative pentru tine”, care are drept scop inființarea unui centru social de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitați, in municipiul Carei. Centrul de zi va asigura accesul persoanelor…

- In a doua zi de Craciun, Episcopul Iustin al Maramuresului si Satmarului a oferit distinctii institutiilor si medicilor care au avut grija pe parcursul anului de pacientii afectati de Covid-19, informeaza Basilica.ro. Corpul de Control al prim-ministrului a descoperit nereguli grave la Autoritatea…

- Miercuri seara, 16 decembrie, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, impreuna cu cei din Seini, Baia Mare și din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat suspecții unei agresiuni, produsa ieri in stația CFR Seini, a carei victima a fost…

- Aseara, 16 decembrie, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, impreuna cu cei din Seini, Baia Mare și din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat presupușii autori ai agresiunii, produsa ieri in stația CFR Seini, a carei victima a fost…

- Un brad de Craciun a fost amplasat vineri in centrul orașului Satu Mare. Acesta a fost donat de o familie din oraș și va fi impodobit in perioada urmatoare de salariații Primariei. Autoritațile au decis sa pastreze tradiția bradului de Craciun in ciuda pandemiei de Covid 19, anunța MEDIAFAX.…

- Municipiul resedinta de judet imbraca straie de sarbatoare. Bradul de Craciun a fost amplasat in Parcul Central din municipiul Satu Mare. „In aceste vremuri grele, dorim sa oferim satmarenilor puțin din magia Craciunului! Avem nevoie sa ne bucuram, chiar daca anul acesta vom petrece sarbatorilor mai…