Tramvai lovit de trăsnet, în Craiova. Câte victime sunt Un tramvai a fost lovit de trasnet in mers, in Craiova. Totul s-a petrecut joi dupa amiaza, in timpul unei ploi torențiale care a durat aproximativ o ora. Tramvaiul a luat foc, dar din fericire, la momentul incidentului, in mijlocul de transport nu se aflau calatori, iar vatmanul a reușit sa se salveze, sarind din tramvai dupa ce a observat flacarile. In acest moment, pompierii Detasamentului 1 Craiova din cadrul ISU Dolj intervin pentru a stinge incendiul. „Astazi, in jurul orei 12:50, ca urmare a unui fenomen meteorologic (descarcare electrica), tramvaiul KT4D, avand numarul de inmatriculare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

