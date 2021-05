Tramvai lovit de fulger în Craiova! Mijlocul de transport a luat foc – VIDEO Un incident grav, produs in plina strada, joi, 27 mai, a fost surprins in imagini. Un tramvai a fost cuprins de flacari, in zona mediana, dupa ce ar fi fost lovit de un fulger. S-a intamplat in Craiova. Alertați, pompierii au intervenit la fața locului pentru a stinge incendiul. Din primele informații, la momentul producerii […] The post Tramvai lovit de fulger in Craiova! Mijlocul de transport a luat foc - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un tramvai a luat foc in mers, joi, in Craiova, dupa ce a fost lovit de un fulger. Nu au fost inregistrate victime, deoarece toți calatorii coborasera in stație, iar vatmanul incerca sa intoarca...

