- Din cauza unei deraieri in bucla de la Gara de Nord, circulatia tramvaielor in zona este afectata. In aceste conditii, toate tramvaiele care au capat de linie la Gara de Nord (1, 4, 8 și 9) intorc in bucla din bulevardul Dambovita. „Pana la remedierea situației, legatura intre Gara de Nord și bulevardul…

- Doi frati de 12 si 14 ani din Timișoara sunt cautați dupa ce au plecat la școala și nu au mai revenit acasa. Cei care au informații cu privire la cei doi frați sunt rugați de Poliția Timiș sa sune la 112.

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doi minori disparuți din Timișoara. Aceștia au plecat dimineața spre școala, insa nu au mai ajuns nici acolo. „La data de 19 noiembrie, Prișneanu Cristian-Gheorghe in varsta de 14 ani…

- Flagrant in apropierea Garii de Nord din Timișoara, realizat, ieri, de polițiștii de frontiera – opt migranți au fost prinși in momentul in care erau debarcați de calauze dintr-un BMW X5. Investigatorii monitorizau de mai mult timp mișcarile timișorencei care este considerata a fi in topul transportatorilor…

- Cat și unde se construiește in Romania, dar și cum sunt subevaluate investițiile declarate pentru micșorarea taxelor. Ordinul Arhitecților din Romania (OAR) a adunat recent toate aceste date intr-un raport de analiza despre piața construcțiilor din țara noastra.Conform studiului, care se bazeaza pe…

- Politistii timisoreni l-au prins, duminica, pe barbatul de 34 de ani, cu probleme psihice, care si-a ucis mama cu mai multe lovituri de lemn in cap, in locuinta din Timisoara, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost depistat in zona Garii de Est si nu a opus nicio…

Un barbat, angajat ca muncitor al unei firme care se ocupa de modernizarea trotuarelor in zona Garii de Nord din Timisoara, a murit in aceasta dimineata.