Tram-train în jurul Oradei. Proiectul lui Bolojan cu bani europeni Presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan , a anuntat, vineri seara, ca a semnat cu CFR protocolul privind dezvoltarea retelei de tram-train metropolitan, cel mai important proiect de mobilitate in jurul orasului Oradea. Potrivit lui Bolojan, cu noile tram-trenuri ce vor fi achiziționate prin proiect, navetiștii vor putea calatori in condiții foarte bune in anii urmatori. ”PROGRESAM CU PROIECTUL REȚELEI DE TRAM-TRAIN METROPOLITAN Am semnat azi cu CFR protocolul privind dezvoltarea rețelei de tram-train metropolitan. Acesta este cel mai important proiect de mobilitate in jurul orașului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

