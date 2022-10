Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de britanici sar peste mese din cauza cresterii costurilor in Marea Britanie, in special cele pentru alimente care au impins inflatia la peste 10% luna trecuta in tara, indica un sondaj realizat de Which? publicat joi, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Locuitorii din Germania s-au plins de frigul din locuințe din cauza creșterii prețurilor la gaze, transmite The Wall Street Journal (WSJ). Publicația a efectuat un sondaj și a constatat ca creșterea prețurilor la gaz și electricitate i-a forțat pe germani sa faca economii la incalzirea caselor. Astfel,…

- Aproape jumatate (47%) dintre romani si-au restrans cheltuielile in ultimul an din cauza cresterii preturilor, iar un sfert strang bani pentru educatie si pregatire profesionala, releva studiul "Money Matters", realizat anual de Erste Group, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Valul de scumpiri continua. Pe linga facturi mai mari oamenii vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunare pentru legumele care s-au scumpit si ele. La mare cautare in aceasta perioada este ceapa care acum ajunge sa coste pina la 8 lei kg, la piata angro. De vina ar fi cresterile de pret la carburanti…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- Din cauza lipsei de apa, urme de dinozaur probabil vechi de circa 113 milioane de ani au iesit la iveala in albia unui riu care a secat, a declarat marti un responsabil al unui parc din Texas, SUA, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Aceste urme adinci erau anterior ingropate, umplute cu sedimente…

- Marcel Ciolacu nu se fereste de cuvinte. A spus ca liberalizarea pieței energiei a fost „o mare tampenie”. Liderul PSD a venit c-o reactie la prezentarea raportului asupra inflației, facuta de guvernatorul BNR Muguru Isarescu. Inflatia, din cauza scumpirii energiei Ciolacu a identificat cauza scumpirilor…