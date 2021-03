Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul "Ion Creanga" a programat in luna martie trei spectacole pe texte apartinand patronului sau spiritual. La Sala Mica a teatrului pe 7 si 25 martie va fi prezentat spectacolul "Prostia omeneasca", iar pe 19, 20, 27 si 28 martie - "Punguta cu doi bani". La Teatrul National…

- Pe 1 martie 1837, dupa propriile-i insemnari (1839, dupa acte), vedea lumina zilei, la Humulesti, cel care avea sa devina unul dintre clasicii literaturii romane, Ion Creanga. Școala Gimnaziala ”Nicolae Iorga” – Focșani a fost gazda unei noi ediții a proiectului cu titlul “MARTISOR LITERAR – ION CREANGA”,…

- Data nasterii lui Ion Creanga este incerta. El insusi afirma in Fragment de biografie ca s ar fi nascut la 1 martie 1837. O alta varianta o reprezinta data de 10 iunie 1839, conform unei mitrici condici de nou nascuti din Humulesti, publicata de Gh. Ungureanu, conform wikipedia.org.Ion Creanga a fost…

- Se pare ca Gabi Badalau nu i-a putut fi fidel nici Biancai Dragușanu, acesta fiind surprins in timp ce petrecea noaptea cu mai multe femei. Bianca Dragușanu, in schimb, nu era acolo! Gabi Badalau a inșelat-o pe Bianca Dragușanu Pe Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, soțul Claudiei Patrașcanu, inceputul…

- Un fost director al Administratiei Bazinale de Apa Siret, Mihail Popescu, a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, fiind acuzat ca a produs un prejudiciu Apelor Romane de 11 milioane lei, in legatura cu neefectuarea unor lucrari de amenajare rauri. In acelasi dosar, au fost deferite…

- In județul Neamt, traditiile de Anul Nou sunt pastrate cu sfintenie, chiar si in vremuri de pandemie. Așa ca uratorii au pornit și anul acesta cu plugusorul pe la gospodari și au ajuns pana la locurile natale ale lui Ion Creanga.

- Ion Creanga a mai avut inca sapte frati si surori: Zahei, Maria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile si Petre. Amintirile din copilarie reprezinta partea cea mai personala a operei lui Creanga.Ion Creanga n. 1 martie sau 10 iunie 1837, Humulesti; d. 31 decembrie 1889, Iasi a fost un scriitor roman. Recunoscut…

- Peste 20 de angajati ai unor societati private au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata.