Trăiri din INFERN. Un medic rupe tăcerea: Sunt umilită în ȚARA MEA Un medic ATI, care de 9 luni lupta cu pandemia de coronavirus din linia intai, a postat un mesaj emoționant pe o rețea sociala prin care se arata dezamagit total de tot ce se intampla in Romania. ”Pentru mine, om decent, care pune capul pe perna liniștit noaptea, cand merge la culcare, nu mi-a mai ramas nimic altceva de facut, in afara de a-mi evalua perspectivele cu mare atenție și de a acționa in sfarșit conform cu nevoile mele (de LINIȘTE, nicidecum de BANI ..ca nu mananc cu 100 de guri și nici doi bani nu dau pe jeep-uri și vile.. așa sunt eu). Dupa 50 de ani, 3 decenii in care am muncit pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

