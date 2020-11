Training pentru studenţi: cum să-ţi scrii mai eficient licenţa Cei interesati pot afla in cadrul activitatii organizate de Serviciul pentru Studenti, Orientare in Cariera, Insertie Profesionala si Alumni cum sa-si aleaga tema cea mai potrivita, cum sa incepi documentarea sau scrierea sau ce poti face sa treci peste momentele in care de impotmolesti si nu mai stii ce sa scrii. Totodata, in cadrul activitatii poti afla si raspunsuri la alte intrebari legate de pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma. „Pr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

