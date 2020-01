Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu trage din nou un semnal de alarma cu privire la creșterea pensiilor care este prognozata a se face in toamna acestui an. Fostul președinte e de parere ca majorarea cu 40 la suta a pensiilor va duce la o situație grava, așa cum a fost in Grecia."Urmeaza grecizarea Romaniei, sunt…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Romania poate ajunge cu usurinta in situatia Greciei, care s-a imprumutat pentru a creste veniturile populatiei, iar celor care se bucura de majorarea veniturilor le transmite ca e foarte ussor ca banii primiti in urma majorarilor sa se piarda din cauza…

- Basescu: E usor sa “grecizezi” Romania. Cei care se bucura ca le intra niste bani din imprumuturi vor vedea in cateva luni ca tot ce au primit s-a pierdut din cauza inflației Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Romania poate ajunge cu usurinta in situatia Greciei, care s-a imprumutat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat „ca pensiile pot fi marite" insa „cu consecinte grave". Romania poate imprumuta bani pentru a mari pensiile, insa vor fi consecinte in inflatie si in reducerea credibilitatii Romaniei pe pietele externe, iar asta va mari dobanzile la imprumuturi, explica Traian…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la HotNews.ro LIVE ca majorarea alocatiilor si a pensiilor depinde de evolutia economica. Premierul a precizat insa ca isi doreste aceste cresteri, insa nu va fi luata nicio decizie „care sa afecteze evolutia economiei pe termen lung". Ministrul Finantelor…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, spune ca tema alegerilor primarilor in doua tururi și pensiile speciale sunt „teme false”.„O sa faca o sesiune extraordinara, iar o sa aduca teme false cu alegerea primarilor și cu pensiile speciale. Va anunț ca PSD va vota impotriva legii pensiilor…

- ​Fostul președinte Traian Basescu susține ca pensiile speciale ar fi trebuit taiate în prima ședința a noului guvern, dca acesta „s-ar fi respectat cuvântul”. ​„Daca Guvernul și-ar fi respectat cuvântul, pensiile speciale ar fi trebuit taiate în prima…

- Iata parcursul EURO și al dolarului SUA, care au inceput sa creasca simțitor din 6 noiembrie, in timp ce, din noul Guvern PNL, curgeau declarații alarmiste ca nu sunt bani. ”Altadata toata presa anunța "dezastru" pentru leu. Acum, liniștea mediatica face parte din Romania normala.…