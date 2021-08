Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o serie de poze cu pompierii romani care intervin pentru a ajuta la stingerea incendiilor din Grecia. „In doar cateva ore, 108 pompieri au plecat spre Bucuresti, unde se forma convoiul cu destinatia Grecia. Nu au intrebat cat tine misiunea, nu au intrebat…

- Pompierii romani vor interveni duminica in prima misiune la incendiile din Grecia, in zona Spathari, anunta IGSU. La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.

- Mii de hectare de vegetație au ars pana acum in Grecia și flacarile se apropie amenințator de zonele populate. Autoritațile evacueaza zi și noapte locuitorii aflați in calea flacarilor.

- Mai bine de o suta de pompieri romani au plecat, vineri, in Grecia, pentru a ajuta autoritatile elene in zonele unde incendiile au distrus zeci de mii de hectare de vegetatie, iar sute de case au fost distruse. 23 de autospeciale vor ajunge in cateva ore in Grecia. Un modul de intervenție specializat…

- Pompieri de la detasamentele din Targoviste, Titu, Gaesti, Moreni si Pucioasa au plecat catre Grecia, tara puternic afectata de incendiile de padure, pentru a le da o mana de ajutor omologilor greci.

- Pompierii romani trimiși sa ajute la stingerea incendiilor din Grecia sunt in drum spre statul elen. Asta dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte țari europene in lupta cu flacarile. Echipa Digi24 va fi in mijlocul infernului din Grecia și va transmite de acolo cele mai importante informații.

- Dupa saptamani de scadere a cazurilor de Covid-19, Grecia inregistreaza o creștere a infectarilor, 1800 de cazuri noi. Autoritațile au introdus imediat noi restricții. Turiștii care aveau de gand sa danseze in cluburi, la restaurante sau in baruri, nu mai au aceasta posibilitate. Grecii cred ca in aceste…

- ​Grecia a avut una dintre cele mai calde zile din ultimii ani, maximele depașind +44 de grade. Și la Atena s-au depașit +40 de grade, iar complexul Acropole a fost inchis pentru scurt timp, la miezul zilei. Valuri de caldura precum cel de acum s-au mai inregistrat in iulie 1987, 2000 și 2007. In iulie…