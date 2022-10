Trăim din amintiri! Se va deschide ”Muzeul fotbalului românesc” Primul ”Muzeu al fotbalului romanesc” a fost inaugurat printr-o ceremonie privata, in Centrul Istoric. La eveniment au participat mai multor jucatori și tehnicieni de renume, care au facut parte din așa-zisa generație de aur. Deschiderea publica a expoziției (Strada Gabroveni, in ”buricul targului”) va avea loc pe 1 noiembrie. Inaugurat intr-una dintre cele mai proaste perioade prin care trece Naționala de fotbal a Romaniei, care are cele mai proaste rezultate din ultimele șase decenii, muzeul gazduiește intr-un spațiu de circa 1500 mp, sute de tricouri, trofee, exponate importante din istoria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a fost deschis Muzeul Fotbalului, primul muzeu din Europa de Est dedicat in exclusivitate acestui sport. La eveniment au participat nume legendare din istoria fotbalului romanesc, precum Anghel Iordanescu, Gica Popescu, Ionuț Lupescu, Basarab Panduru, Adrian Ilie, Ilie Dumitrescu sau Florin Prunea.…

- LIVE BLOG | A fost o noua duminica cu meciuri tari in campionatele de top din Europa, in prim-plan cu Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 și AS Roma – Napoli 0-1. Tot duminica s-au mai jucat Southampton – Arsenal 1-1, Tottenham – Newcastle 1-2, Real Betis – Atletico Madrid 1-2 și Atalanta – Lazio 0-2. […]…

- Arsenal – Liverpool 3-2 a fost capul de afiș al zilei in campionatele de top din Europa. Tot astazi, Manchester United a invins Everton cu 2-1, dupa ce Cristiano Ronaldo a ieșit la rampa și a marcat golul cu numarul 700 in cariera, pentru echipele de club. In La Liga, Barcelona a caștigat la limita…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Alexandru Vagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și FC Brașov s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Vestea trista a fost facuta chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și in Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri.

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Ministerul Dezvoltarii precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca a asigurat finantarea in valoare de 9 milioane de lei pentru aceasta investitie prin care copiii vor avea un spatiu adecvat pentru sport si in timpul sezonului rece. “Sala este si un loc pentru comunitatea locala, unde oamenii se pot…

- Fostul international englez Gary Neville l-a comparat pe Erling Haaland cu personajul negativ Jaws din seria James Bond. El spune ca atacantul norvegian este impresionat si cu siguranta va castiga Balonul de Aur. "Erling Haaland este... pare putin nedrept. Imi amintesc cand ma uitam la filme cu James…