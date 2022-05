Stiri pe aceeasi tema

- Zoe Saldana si Sam Worthington revin in „Avatar: The Way of Water", intr-un prim teaser uluitor al mult asteptatei pelicule de 250 de milioane de dolari. Spectaculoasele imagini vin la 13 ani de la primul film Avatar si dupa opt amanari. Lungmetrajul celor de la 20th Century Studios va ajunge in sfarsit…

- Dupa un teaser lansat pe 4 mai, 20th Century Studios a lansat in sfarșit trailerul oficial al noului film al lui James Cameron. Treisprezece ani de așteptare. In 2009, primul film Avatar a revoluționat pur și simplu cinematograful, depașind recordul absolut de box office. Al doilea capitol a fost așadar...…

- Dupa 13 ani si dupa opt amanari „Avatar” vine cu o noua parte „The Way of Water”. Un prim teaser a fost deja lansat, iar lungmetrajul va ajunge in sfarsit in cinematografe din 16 decembrie.

- Studioul american 20th Century Studios a difuzat luni trailer-ul oficial al filmului "Avatar: The Way of Water", a doua parte a celei mai de succes saga din istoria cinematografiei si care va avea premiera in data de 16 decembrie, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lady Gaga a lansat piesa „Hold My Hand” de pe coloana sonora „Top Gun: Maverick”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului. Noua melodie a fost produsa Lady Gaga, BloodPop© și Benjamin Rice, iar versiunea ce se va regasi pe coloana sonora „Top Gun: Maverick” beneficiaza de intervenții…

- La Universitatea Ovidius din Constanta UOC va avea loc vineri, 6 mai, proiectia, in premiera, a filmului documentar "Trust Me", in cadrul unui eveniment organizat de The Getting Better Foundation, in parteneriat cu Ambasada SUA in Romania, Forum Apulum si DCN Global.Proiectia filmului va avea loc incepand…

Trailerul celui mai asteptat serial derivat din „Star Wars", „Obi-Wan Kenobi", a fost lansat miercuri de Disney+, potrivit news.ro.