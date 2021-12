Trailerul continuarii serialului „Sex and the City”, intitulata „And Just Like That”, a fost lansat de HBO Max. „And Just Like That” va avea premiera pe 9 decembrie, cu doua episoade, iar restul de opt vor fi lansate saptamanal. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon si Kristin Davis sunt protagonistele, iar actiunea are loc dupa mai bine de 11 ani de cand personajele interpretate de ele au aparut pe ecrane in al doilea lungmetraj „Sex and the City”. Proiectul le are in centru pe Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) si Miranda Hobbes (Nixon), prietene la varsta de 50 de ani. Kim Cattrall,…