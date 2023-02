Traian Preoteasa rămâne la conducerea CFR Călători Traian Preoteasa ramane in continuare la conducerea CFR Calatori , dupa ce Consiliul de Administrație al operatorului feroviar de stat i-a acordat un nou mandat de patru luni. Decizia Consiliului de Administrație al operatorului feroviar de stat vine la scurt timp de la scandalul iscat in luna martie. La acel moment, mai exact la data de 1 martie, Traian Preoteasa s-a prezentat in fața Consiliului de Administrație, punand pe masa demisia sa și a directorului Financiar-Contabil, Aida Hanganu. Unele voci susțin ca acest scandal a fost de fapt un soi de șantaj, pentru ca societatea nu putea ramane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1,337 miliarde lei fata de 1,319 miliarde lei in 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% in 2021). Pozitia de capital a BRD este solida, cu o rata de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie…

- ”O sa vedeti zilele urmatoare. Nu stiu daca reusuesc pana la finalul acestei saptamani dar saptamana viitoare veti vedea ordinul de ministru legat de cinci companii, CNAIR, CNIR, CFR SA, CFR Calatori si Metrorex, legat de selectia pe 109 a noului CA”, a spus ministrul Transporturilor, intrebat despre…

- Incepand cu data 22 octombrie 2022 a intrat in vigoare Legea nr. 283/2022 in Romania pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii in Romania, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și astfel s-a modificat și contractul individual…

- Compania Metrorex va avea in cateva zile un nou Consiliu de Administratie, desemnat pe baza Ordonantei de Urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care va selecta un nou manager, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica. Actul normativ prevede introducerea contoarelor pentru caldura in toate apartamentele racordate la sistemul…

- Potrivit surselor Gandul, decizia lui Consiliului de Administrație al companiei a fost luata acum doua ore. Mihaița Ursu – inginer geodez și specialist in vanzari de țigla metalica – a mai ocupat, de altfel, funcția de director al companiei in perioada iunie 2020 – iunie 2021. Consiliul de Administratie…

- Mașinile de Salvamont vor avea drept de girofar: Legea a fost promulgata de Klaus Iohannis Mașinile de Salvamont vor avea drept de girofar: Legea a fost promulgata de Klaus Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede includerea autovehiculelor apartinand serviciilor publice…

- De prima de relocare beneficiaza șomerii inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanța mai mare de 50 km fața de localitatea in care iși au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, iși…