Traian Ogagau este in acest moment un candidat independent.

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia municipala PNL Bistrita a reacționat dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare video in care primarul din Sangeorz Bai, Traian Ogagau, iși umilea fiica. Liberalii s-au dezis de comportamentul acestuia, precizand ca Ogagau nu mai este membru PNL.In imaginile șocante, filmate chiar…

- Ca urmare a inregistrarii aparute in spatiul public, cu primarul din Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, PNL Bistrita-Nasaud precizeaza ca acesta nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea Partidului National Liberal. Ne delimitam categoric de acest tip de comportament si condamnam ferm…

- Reprezentanții Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) au depus, marți, la Biroul Electoral al Sectorului 1, lista și dosarele candidaților pentru Primaria și Consiliul Local al Sectorului 1.Candidatul pentru funcția de primar al Sectorului 1 este Andrei Gerea, deputat PPU (social-liberal)…

- Teatrul National din Timisoara lanseaza, la inceputul lunii septembrie, in deschiderea stagiunii 2020 - 2021, cea de-a XXV-a editie a celui mai important festival dedicat dramaturgiei romanesti, plasate in context european, Festivalul European al Spectacolului Timisoara - Festival al Dramaturgiei Romanesti…

- Duminica, 16 august, Partidul Național Liberal a depus dosarele de candidatura al Theodorei Benedek pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș, respectiv cel pentru Consiliul Local. Candidatul liberal la funcția de primar a declarat ca "Mi-am depus candidatura pentru ca am reușit sa ajung…

- Semnaturile sunt stranse. Va mulțumim! Saptamana trecuta, echipa de campanie a continuat acțiunea de strangere a semnaturilor necesare pentru depunerea candidaturilor din partea Partidului Național Liberal la funcțiile de primar al municipiului Targu Mureș și de președinte al Consiliului Județean Mureș,…

- "Va dau o veste in premiera. Am decis impreuna cu colegii mei din conducerea partidului, domnul Stanescu si domnul Ciolacu, sa candidam de aceasta data doar cu gandul la o alianța cu oamenii, sa nu facem compromisuri sa ne aliem doar sa aratam ca suntem multi pe buletinul de vot", a declarat Firea.…

- Increderea si, in acelasi timp, responsabilitatea care mi s-au acordat, de a fi candidatul Partidului National Liberal la alegerile pentru Primaria orasului Abrud, ma onoreaza si ma obliga sa contribui cu tot ce am mai bun, pentru a va convinge ca sunt cel mai bun. Sigur ca, in paralel cu proiectele…