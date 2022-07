Traian Gligor, primarul comunei Bistra – Primar de 5 Stele In perioada 4 – 11 iulie 2022, a avut loc sesiunea extraordinara a Adunarii generale a ACoR (Asociația Comunelor din Romania). La acest eveniment au participat 314 reprezentanți ai comunelor din Romania. Primarilor comunelor din Romania le-a fost acordata de catre ACoR o distincție de excelența ca rasplata a meritelor importante și in semn de […] The post Traian Gligor, primarul comunei Bistra – Primar de 5 Stele first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

