Traian Berbeceanu-promovare nesperata!

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa, ca, incepand cu saptamana viitoare, comisarul șef in rezerva Traian Berbeceanu va fi șeful sau de cabinet. In iunie 2016, Traian Berbeceanu, fost șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba, a fost achitat in prima instanta pentru mai multe infractiuni, printre care spalare de bani, luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, sprijinire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare. Decizia nu este definitiva si a fost atacata de procurori. In schimb, Ioan Muresan…