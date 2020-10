Traian Berbeceanu a fost investit, vineri, in funcția de prefect al Capitalei. Hotararea de Guvern prin care acesta a fost numit in funcția de prefect, cu caracter temporar, a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. „Este un moment important pentru Capitala Romaniei, pentru Instituția Prefectului Municipiului București. Am incredere ca domnul Berbeceanu iși va face datoria la cel mai inalt nivel. Este un profesionist, un om dedicat, dar in mod esențial, domnul Berbeceanu este un patriot care iși iubește țara, un om care este dispus la orice sacrificiu in sprijinul și pentru compatrioții…