Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat la emisiunea „In Fața Ta” ca este necesara reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Cu razboiul ruso-ucrainean la granițele țarii, Traian Basescu considera ca „Romania nu e pregatita de o confruntare in care sa țina piept unei invazii ale…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis, miercuri, ca adresa trimisa de Serviciul Asistenta Medicala si Programe de Sanatate al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti catre medicii de familie din Capitala reprezinta o procedura de rutina si nu ar avea nicio legatura cu „asa-zise…

- Adresa trimisa de Serviciul Asistenta Medicala si Programe de Sanatate al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti catre medicii de familie din Capitala reprezinta o procedura de rutina si nu ar avea nicio legatura cu reintroducerea stagiului militar obligatoriu, informeaza Ministerul…

- Experti de la Institutul de cercetari economice ifo al Universitatii din Munchen au avertizat miercuri ca o reintroducere a serviciului militar obligatoriu in Germania ar presupune costuri economice uriase, relateaza dpa.

- Invazia Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022 a adus ororile unui razboi pe scara larga la ușa Europei pentru prima data de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Speranțele unei incheieri rapide a conflictului s-au naruit odata cu perspectivele unei soluții diplomatice.

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat intr-o emisiune tv daca armata l-a facut barbat. ”A fost cam lunga. Am facut un an si patru luni. Altii au facut un an si sase luni. Prima oara am fost trimis la Sighetu Marmatiei, dar n-am ajuns, mi s-a schimbat. Am fost la Geniu pe langa Bucuresti. Pe urma…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat intr-o emisiune tv daca armata l-a facut barbat. ”A fost cam lunga. Am facut un an si patru luni. Altii au facut un an si sase luni. Prima oara am fost trimis la Sighetu Marmatiei, dar n-am ajuns, mi s-a schimbat. Am fost la Geniu pe langa Bucuresti. Pe urma…

- Romania se pregatește discret pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, relateaza Digi24, citat de BTA și BNR de la Sofia. In materialul sau pe aceasta tema, postul noteaza ca, deși de doi ani are loc un razboi la granița, iar bugetul Ministerului Apararii Naționale a crescut semnificativ,…