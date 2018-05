Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, Traian Basescu i-a facut praf pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, fostul presedinte i-a ridiculizat pur si simplu pe cei doi dupa ce Klaus Iohannis a refuzat cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Citeste si: Traian Basescu…

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat ca nu ar lua decizia de a o convoca sedinta a CSAT dupa atacul din Siria de sambata al SUA, Marea Britanie si Franta, daca ar fi sef al statului. Mesajele multiple ale sefilor Parlamentului, MAE duc in ridicol Romania, informeaza RomaniaTV.net Eu daca as fi…

- Privind in viitorul apropiat, de dupa alegerile prezidentiale din 2014, vom observa ca Dacian Ciolos este printre foarte putinele figuri politice promitatoare aparute in acest rastimp. Parlamentarele din 2016 nu au scos la iveala mari personalitati. USR este mai mult o stare de spirit generala decat…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Florian Coldea, audiat marți in comisia pentru controlul SRI. Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda, a anunțat ca acesta este racit și nu poate veni. Ulterior, au existat speculații…

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Cristian Tudor Popescu a declarat ca "Liviu Dragnea nu poate fi nici premier, nici presedinte, asa ca vrea sa ramana seful PSD, iar Viorica Dancila are rolul de a bloca postul nr. 2 in partid, ea fiind solutia perfecta pentru a face liniste in partid"."Uitati care e situatia cu Dragnea. Ce…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…