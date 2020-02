Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte, europarlamentarul Traian Basescu, spune ca el, din opozitie, ar vota guvernul Orban II, pentru a nu prelungi criza politica si atrage atentia ca in cazul in care alegeri anticipatele ar avea loc in acelasi timp cu alegerile locale, PSD va face un scor bun, avand in vedere mobilizarea…

- Victor Ponta a participat, joi, la consultarile convocate de presedintele Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii unui nou premier. Liderul Pro Romania a precizat ca a votat motiunea de cenzura impotriva Executivului PNL pentru ca "un guvern care arunca in haos sistemul de…

- Parlamentul va vota miercuri motiunea de cenzura depusa de PSD si UDMR, dupa ce Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Daca motiunea trece, Guverul cade, la pachet cu legea electorala. Daca motiunea nu trece, legea se considera adoptata, deci primarii vor fi alesi…

- Parlamentul va vota miercuri motiunea de cenzura depusa de PSD si UDMR, dupa ce Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. Daca motiunea trece, Guverul cade, la pachet cu legea electorala. Daca motiunea nu trece, legea se considera adoptata, deci primarii vor fi alesi…

- Liderul PMP a declarat, inaintea moțiunii, ca formațiunea pe care o conduce nu va gira un demers al PSD indreptat impotriva democrației. El a adaugat ca Guvernul Orban si-a pus mandatul "pe masa" pe o tema de interes major - alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, anunța Agerpres."Sustinem Guvernul…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca i-a recomandat premierului Ludovic Orban sa nu isi asume raspunderea pe Legea bugetului. "I-am spus ca va crea un precedent ingrozitor asumandu-si raspunderea pe buget cu recomandarea, de la un om mai batran, sa nu si-o asume, sa nu asume raspunderea guvernului…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca este "destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern", in conditiile in care se mareste deficitul si se iau imprumuturi, iar banii nu sunt alocati spre educatie si sanatate. "Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am…

- "PSD nu putea sa ramana la minciuna de aseara. Mai aveau putin si spuneau ca au castigat alegerile. Nu puteau sa mearga in continuare pe aceasta gogomanie cu recastigarea voturilor. Eu cred ca Dancila e dispusa sa plece si singura. A fost intr-o capcana. A trebuit sa faca fata fara Dragnea. A fost…